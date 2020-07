11άδες ανά χώρα: Η Άρσεναλ «χωρισμένη» σε Εθνικές ομάδες! (pics & poll)

Μετά τη Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Λίβερπουλ, τη Μίλαν και τη Γιουβέντους, σειρά έχει η Άρσεναλ: Σίμαν και Ράιτ (Αγγλία), Βιεϊρά και Ανρί (Γαλλία), Αρτέτα και Φάμπρεγας (Ισπανία), Λιούνγκμπεργκ και Σούκερ (Best of Europe), αλλά και Ομπαμεγιάνγκ και Κανού (Best of World)!

Η ιδέα είναι απλή: μια 11αδα από τις χώρες που συμπληρώνουν 11αδες, συν ένα «μείγμα» απ' αυτές που δεν τα καταφέρνουν. Στην περίπτωση των Λονδρέζων, αμιγής 11αδα από μια χώρα βγήκε από την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, αφού στις υπόλοιπες χώρες συναντούσαμε είτε 5-6 παίκτες, είτε αρκετές επιλογές χωρίς τερματοφύλακα.

Όπως και στις υπόλοιπες ομάδες, έτσι και στους «κανονιέρηδες», ξεπεράσαμε κριτήρια όπως: «ποιοι είναι οι καλύτεροι», αφού αυτά είναι υποκειμενικά, καθώς και δυσκολίες όπως μην υπάρχει ευκρινές φωτογραφικό υλικό, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποιοτικά (πχ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές από πολύ παλιά).

Στο poll μπορείτε να ψηφίσετε, όπως έγινε και στις άλλες ομάδες του αφιερώματος!

Photo Credits: Άννα-Μαρία Καλογεράκη