Τσέλσι: Οριστικά με γαλάζια φανέλα στα εκτός έδρας! (pic)

Μετά την τρομερή, αποκλειστικά μπλε, εμφάνιση για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, με τους ποδοσφαιριστές του Λάμπαρντ να την έχουν φορέσει σε δυο παιχνίδια μέχρι στιγμής, ήρθε και η επισημοποίηση της δεύτερης φανέλας του συλλόγου.

Σε γαλάζιο χρώμα, με ελαφριές λεπτομέρειες και σκούρο χρώμα στον λαιμό και τα μανίκια, η νέα φανέλα είναι ιδιαίτερη, αλλά κερδίζει τις εντυπώσεις!

Introducing our new @nikefootball 20/21 away kit. Inspired by a classic tailored aesthetic but filtered through a modern street lens and colour palette.

Available 30.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/BgcUKZMm5d

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 7, 2020