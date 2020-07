Στην ανάπαυλα του αγώνα της Δευτέρας στο Tottenham Hotspur Stadium, ο Γιορίς είχε παράπονα από τον Σον για τη συμπεριφορά του στην τελευταία φάση και οι δυο τους λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια.

Με την παρέμβαση των συμπαικτών τους απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν στ' αποδυτήρια, εκεί τα βρήκαν, όμως, τόσο πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους, όσο και μετά το φινάλε του αγώνα, ο Γιορίς έσπευσε και έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά στον Σον, που φυσικά χαμογέλασε πλατιά.

«Το χρειαζόταν η ομάδα, έχω πει στους παίκτες μου να απαιτούν περισσότερα ο ένας από τον άλλον και να είναι αυστηροί μεταξύ τους. Ήταν υπέροχο αυτό που συνέβη. Αν ψάχνετε για ευθύνες, εγώ είμαι αυτός που την αναλαμβάνω» είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

