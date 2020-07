Εστρωσε με το κεφάλι στον Κέρτις Τζόουνς για το 2-0 κόντρα στην Αστον Βίλα, με τον πιτσιρικά να σκοράρει για πρώτη του φορά στο πρωτάθλημα. Για τον Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν η 27η ασίστ του.

Μόνο που με αυτή την ασίστ ο Αιγύπτιος επιθετικός κατάφερε να γράψει ιστορία. Ουσιαστικά κατέγραψε συμμετοχή σε 100 γκολ (73 δικά του, 27 ασίστ) σε 116 αγώνες και έγινε ο ταχύτερος ξένος που φτάνει αυτήν την 100άρα στην ιστορία της Premier League.

Mohamed Salah has now been directly involved in 100 goals in just 116 Premier League appearances.

The fastest non-English player to reach the milestone in the competition's history. ?￰゚ヌᆲ? pic.twitter.com/gG73qZrfWR

— Squawka Football (@Squawka) July 5, 2020