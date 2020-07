Οπαδός της Νότιγχαμ έπεσε στο ποτάμι για να πανηγυρίσει χωρίς να ξέρει την ισοφάριση στο 97'!

Για... 96 λεπτά η Νότιγχαμ κρατούσε ένα τεράστιο διπλό, ωστόσο στο 97' ήρθε το... σοκ της ισοφάρισης από τη Ντέρμπι. Ωστόσο, οπαδός της Νότιγχαμ βιάστηκε να πανηγυρίσει κι έκανε κάτι... τρελό! Τι; Εκανε βουτιά στο ποτάμι για να πανηγυρίσει την διαφαινόμενη νίκη χωρίς να ξέρει το αποτέλεσμα. Θυμίζουμε, πως η Φόρεστ βρίσκεται στην 5η θέση με 68 βαθμούς, στο +7 από την 7η Ντέρμπι και ακουμπά τα Play off της Championship.

Officers attended a report of persons in the canal opposite Nottingham station. A Forest fan had jumped in to celebrate a win over local rivals, unaware of the late equaliser #wounded https://t.co/SIdniwNCOS

— BTP Nottinghamshire (@BTPNotts) July 4, 2020