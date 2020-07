Από παρατημένο ταλέντο της Νιουκάστλ, τρίτος της τερματοφύλακας 12 χρόνια μετά! (pic)

Το να αγωνιστείς με την ομάδα της γενέτειρας σου είναι το απόλυτο όνειρο για κάθε μικρό παιδί που μεγαλώνει αγαπώντας το ποδόσφαιρο. Το να το κάνεις, όμως, μια δεκαετία και... βάλε αφότου αυτή η ομάδα σε απέρριψε ως ταλέντο των Ακαδημιών είναι σκριπτ κατάλληλο για την πιο συγκινητική ποδοσφαιρική ταινία. Και δεν υπάρχει πιο ιδανικός πρωταγωνιστής από τον Μαρκ Γκιλέσπι.

Ο Άγγλος κίπερ, γέννημα θρέμα του Νιουκάστλ απόν Τάιν, όπως ονομάζεται αγγλιστί η περιοχή που εδρεύουν οι Καρακάξες, αποτέλεσε παρελθόν στα 16, μετά από μια οκταετία στα τμήματα υποδομής του κλαμπ και κυνήγησε την καριέρα του ως τερματοφύλακας σε ομάδες όπως οι Καρλάιλ, η Μπλιθ Σπάρτανς και η Γουόλσολ. Ωστόσο, η πώλησή του στη Μάδεργουελ της α' Σκωτίας το 2018 και οι εξαιρετικές του εμφανίσεις σε αυτό το διάστημα, σε συνδυασμό με την γνωστή του λατρεία για τον τόπο που μεγάλωσε, τον έχρισαν 12 χρόνια μετά και επίσημα μέλος του ρόστερ της Νιουκάστλ!

Ο 28χρονος κίπερ υπέγραψε στους Μάγκπαϊζ του Στιβ Μπρους για τρία χρόνια και θα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας της, κάτω από τους Ντουμπράβκα και Ντάρλοου στην ιεραρχία, με τον ίδιο να δηλώνει ευλογημένος για την ονειρική ανατροπή που πήρε η καριέρα του.

«Είμαι περήφανος που υπέγραψα στη Νιουκάστλ. Ήταν μεγάλο το ταξίδι από το να κάθομαι στη Strawberry Corner του ''St.James' Park» με τον πατέρα μου στα 5 μου χρόνια. Όταν με άφησαν ελεύθερο από το κλαμπ στα 16 μου, ποτέ δεν περίμενα ότι θα επιστρέψω μια μέρα. Τι συναίσθημα», ανέφερε χαρακτηριστικα στον λογαριασμό του στο twitter και συγκίνησε με την υπέροχη ιστορία του.

I am proud to have signed for Newcastle United. It’s been some journey from sitting in the Strawberry Corner at St James’ Park with my Dad as a 5 year old. When I got released from the club at 16, I never thought I’d be back one day. What A Feeling. @NUFC #HowayTheLads pic.twitter.com/Zb5FWJQwUC

— Mark Gillespie (@markjgillespie) July 3, 2020