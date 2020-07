Η αρχή έγινε με τον Μπουκάγιο Σακά. Η Άρσεναλ έφερε σε πρώτο πλάνο τα νεαρά «διαμάντια» της που αποκόμισε ως κέρδος από τη φετινή κατά τα άλλα αρνητική πορεία και μετά την ανανέωση του νεαρού Γάλλου, σειρά είχε ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι.

Με ανακοίνωσή στην επίσημη ιστοσελίδα της, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα αποκάλυψε πως ο 19χρονος Βραζιλιάνος φορ έβαλε την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο, χωρίς να γίνει γνωστή η ακριβής του διάρκεια.

Η πρόωρη επέκταση ακριβώς έναν χρόνο από όταν οι Κανονιέρηδες τον απέκτησαν από την Ιτουάνο έναντι 6,7 εκατ. ευρώ και μέχρι σήμερα ο ανερχόμενος σταρ έχει εντυπωσιάσει με την απόδοση του, σκοράροντας φέτος 10 τέρματα σε 26 αγωνιστικές σε όλες τις διοργανώσεις.

