Ο τεχνικός των «λεπίδων» μιλούσε στους εκπροσώπους του Τύπου όταν εμφανίστηκε ξαφνικά ο Πορτογάλος προπονητής των «σπιρουνιών» και διακόψει τη συνέντευξη.

«Ήμουν με τους συνεργάτες σου στο γραφείο σου για λίγο...» του είπε ο Μουρίνιο, προτού τον χαιρετήσει και οι δυο τους αγκαλιαστούν.

«Κίνηση με ποιότητα...» είπε αμέσως μετά προς τις κάμερες ο Γουάιλντερ για τον συνάδελφό του...

Σέφιλντ Γιουν. - Τότεναμ 3-1: Γερό «χαστούκι» με ελαφρυντικό το VAR (vid)

Class act.

A special moment between the Gaffer and Mourinho post-match pic.twitter.com/0cMf8PKLAW

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 2, 2020