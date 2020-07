Λίβερπουλ: «Θόλωσε» αγωνιστικά από τη... ζάλη της μπύρας (vids)

Οι «κόκκινοι» ήξεραν πως είχαν μπροστά τους μια τεράστια πρόκληση. Πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του τίτλου πριν από μια εβδομάδα και καλά έκαναν. Η Λίβερπουλ έγραψε ιστορία επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 30 χρόνια.

Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, η Σίτι είχε αποφασίσει να τη χειροκροτήσει, στο ντέρμπι του Etihad.

Το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ επισκέφθηκε την έδρα της άμεσης ανταγωνίστριας για τον τίτλο της Premier League την τελευταία διετία και η περίσταση ήταν ιδιαίτερη. Γόητρο πρωταθλήτριας, απέναντι σε πείσμα για «εκδίκηση» και αποδείξεις.

Το δεύτερο κέρδισε κατά κράτος με το τελικό 4-0. Η εικόνα της Λίβερπουλ, όμως, κάθε άλλο παρά τέτοια θριαμβεύτριας ομάδας ήταν ...

Ο Γιούργκεν Κλοπ υπερασπίστηκε τους ποδοσφαιριστές του, τόνισε πως σε κάθε παιχνίδι είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο τους βλέπει στο γήπεδο, αλλά η αλήθεια είναι πως στο ντέρμπι με τη Σίτι, όλοι έδειχναν... πελαγωμένοι. Κάτι η κατάκτηση του τίτλου, κάτι οι πανηγυρισμοί και τα ξενύχτια, κάτι ίσως και η πρώτη φορά που βιώνουν μια τέτοια κατάσταση στην οποία επιτρέπουν στους εαυτούς τους να χαλαρώσουν, του έκαναν να βρίσκονται πάντα ένα βήμα πίσω. Σε κάθε εναλλαγή της μπάλας των παικτών της Σίτι, σε κάθε συνεργασία, σε κάθε «τριγωνάκι» που θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Σαν να μην μπορούσε το μυαλό να δώσει σπιρτάδα στο σώμα για να κινηθεί... «Είχαμε σωστή νοοτροπία, δεν δείξαμε πως ήρθαμε να παίξουμε ως Πρωταθλητές...» είπε ο Κλοπ μετά τη λήξη του αγώνα, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να εκθειάζει τη Λίβερπουλ ως την καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ... Η αλήθεια, όπως αποτυπώθηκε, όμως, στο γήπεδο, ήταν πολύ διαφορετική...

Pep Guardiola has now taken charge of 400 top-division matches in his managerial career!

306 Wins

54 Draws

40 Defeats

La Liga [x3]

Bundesliga [x3]

Premier League [x2]

76.5% Win Rate

The Greatest. No Debate.#MCFC | @ManCity | #ManCity pic.twitter.com/3RhOREjoBH

— Man City Xtra (@City_Xtra) July 2, 2020