Γκουαρδιόλα: «Ήπιαν πολλές μπύρες στη Λίβερπουλ, είναι η καλύτερη ομάδα που έχω αντιμετωπίσει»! (vids)

Η Μάντσεστερ Σίτι πρώτα χειροκρότησε με... βαριά καρδιά τους φετινούς Πρωταθλητές Αγγλίας κι έπειτα τους ισοπέδωσε με το τελικό 4-0 στο ντέρμπι του Etihad, μια εβδομάδα μετά την εξασφάλιση του τίτλου από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

«Ήπιαν πολλές μπύρες την περασμένη εβδομάδα, αλλά ήρθαν για να παίξουν και να μας κοντράρουν κανονικά. Ήταν συγκεντρωμένοι και γι' αυτό είναι Πρωταθλητές. Είναι η καλύτερη ομάδα που έχω αντιμετωπίσει στην ζωή μου. Είναι ταχύτατοι, παίζουν γρήγορα, είχαν θάρρος να παίξουν και να εκμεταλλευτούν τους χώρους...» είπε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

"I think they drank a lot of beers in the last week"

Pep Guardiola on why Man City beat Liverpool pic.twitter.com/8H1OsIy0h7

— Football Daily (@footballdaily) July 2, 2020