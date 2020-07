Από την κεφαλιά – απομάκρυνση του Χάρι Μαγκουάιρ, στα πόδια του Νεμάνια Μάτιτς και με το δικό του αριστερό βολέ, στον χώρο για τον Μέισον Γκρίνγουντ.

Εκείνος έτρεξε από αριστερά έχοντας τα στηρίγματα των Ράσφορντ και Μαρσιάλ, με τον Μπρούνο Φερνάντες ολομόναχο στο δεύτερο δοκάρι.

Σέντρα ακριβεία, ωραίο μονοκόματο του Πορτογάλου και ... 3-0. Και αυτό το ξεδίπλωμα παίρνει άλλη διάσταση από κάθε διαφορετική κάμερα που κάλυψε τη φάση!

A goal that to be seen from every angle #MUFC pic.twitter.com/eiROXjqlSc

— Manchester United (@ManUtd) July 2, 2020