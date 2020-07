Μανέ: «Ο Κλοπ χόρευε για το πρωτάθλημα λες και ήταν 30 χρονών σε club» (vids)

Στην Λίβερπουλ, θα πανηγυρίζουν για πολλές ημέρες ακόμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μιας και ήρθε άλλωστε μετά από 30 χρόνια. Ο μεσοεπιθετικός των «Reds», Σαντιό Μανέ, αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των εορτασμών, ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν αυτός ο οποίος το πανηγύρισε πιο έξαλλα απ' όλους.

Μάλιστα, ανέφερε πως οι χορευτικές κινήσεις του Γιούργκεν Κλοπ, ήταν τόσο καλές όσο ενός 30χρονου που θα μπορούσε να συναντήσει κανείς σε ένα club.

Sadio Mané saying Klopp dances likes a 30 year old boy in a club. pic.twitter.com/DHxfOJGcvA

