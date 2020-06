Ο αριστερός οπισθοφύλακας που θα ήθελε η πρώτη του σεζόν στην Άρσεναλ να είναι κάπως πιο εύκολη και δίχως τραυματισμούς, αγωνίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και μάλιστα ήταν εκ των διακριθέντων για την αποτελεσματικότητά του και το πάθος που έβγαζε στο γήπεδο.

Ενώ ο μισθός του προφανώς του επιτρέπει να πάρει όποια τσάντα ή σάκο θα ήθελε, εκείνος βρέθηκε στο γήπεδο έχοντας απλά βάλει τα πράγματά του σε σακούλα Tesco, προκαλώντας έκπληξη και φυσικά κερδίζοντας εκτίμηση απ' όσους δεν τον γνωρίζουν...

Tierney snubbed the Gucci bag for the Tesco bag for life. Another reason to love the bloke. pic.twitter.com/LDFeMpHB2y

— Simon Collings (@sr_collings) June 28, 2020