Οι οπαδοί της Λίβερπουλ καθημερινά το γιορτάζουν για την επιστροφή στην κορυφή μετά την οριστικοποίηση της στέψης για το 2020, με την ομάδα του Κλοπ να καταφέρνει κάτι που επί 30 χρόνια το κλαμπ προσπαθούσε και αποτύγχανε.

Η περίσταση είναι τέτοια που κάνει τους φίλους των «κόκκινων» να γιορτάζουν κάθε μέρα, όμως, το βράδυ της Παρασκευής η κατάσταση ξέφυγε πολύ.

Ο Δήμαρχος του Λίβερπουλ, Τζο Άντερσον, δημοσιοποίησε βίντεο με κόντρες οπαδών – Αστυνομίας και ανέφερε πως 300 άτομα επί περίπου δυο ώρες προκαλούσαν προβλήματα και φασαρίες...

⁦@MerseyPolice⁩ Police officers were attacked Last night and injured they are public servants doing their job. Absolutely shocking behaviour no excuses if any body knows anyone please identify them to the Police. 300 fought with Police on Strand for over 2 hours. #shameful pic.twitter.com/YoEERZqcld

— Joe Anderson (@mayor_anderson) June 27, 2020