Ο Μικέλ Αρτέτα ανακοίνωσε αποστολή δίχως τον Γερμανό για την αναμέτρηση του Bramall Lane.

Πέρα από την σιωπηρή τιμωρία στον Γκεντουζί για την απαράδεκτη συμπεριφορά του απέναντι στους παίκτες της Μπράιτον, απουσίαζε και το όνομα του Μεσούτ Οζίλ από αυτά που ήταν διαθέσιμα για το παιχνίδι με τις «λεπίδες».

Όπως ανακοίνωσε η Άρσεναλ, ο Γερμανός αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα τραυματισμού στη μέση κι αυτός φέρεται να είναι ο λόγος που δεν παίζει με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, παρά το γεγονός πως πέρασε 90 λεπτά στην εξέδρα με μια ομπρέλα στο χέρι πριν από μερικές μέρες...

Mesut Ozil.

£350,000-a-week to sit under an umbrella. pic.twitter.com/6Z8QHMtuHc

— Piers Morgan (@piersmorgan) June 25, 2020