Ο παλαίμαχος αμυντικός των «κόκκινων», νυν τηλεσχολιαστής του SkySports και φυσικά φανατικός οπαδός του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, δεν θα έμενε σπίτι μετά την τεράστια επιτυχία του κλαμπ και την επιστροφή στο θρόνο έπειτα από 30 χρόνια.

Παρά τους κανονισμούς που ισχύουν για τη Μεγάλη Βρετανία και το γεγονός πως και η Λίβερπουλ προέτρεψε τον κόσμο να μείνει σπίτι και να μη δώσει συνέχεια στο πάρτι, ο Κάραγκερ εθεάθη στο δρόμο με τους φίλους των «κόκκινων» και δεν δίστασε να βγάλει και φωτογραφίες...

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών έφερε αντιδράσεις, με αρκετούς να ζητούν ακόμα και την απομάκρυνσή του από το SkySports λόγω της συμπεριφοράς του!

The fact Jamie Carragher attended the 'celebrations' yesterday is completely irresponsible and a disgrace.

Openly defying guidance from both the government and the club itself.

A dreadful example to set by someone who is supposed to be a role model to people in Liverpool. pic.twitter.com/WA463lz85G

— Cyncoed (@Cyncoed15) June 27, 2020