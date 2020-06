Ο Άντι Ρόμπερτσον, ο Άλεξ - Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν και ο Φαμπίνιο πρωταγωνιστούν στο νέο βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια από τους πανηγυρισμούς των παικτών του Κλοπ μετά τη μαθηματική εξασφάλιση του φετινού πρωταθλήματος.

Το βράδυ της Πέμπτης ανεπανάληπτο για τους «κόκκινους» που όλοι μαζί είδαν την Τσέλσι να παίρνει τη νίκη κόντρα στη Σίτι και να τους χαρίζει την κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος, εκεί όπου βρέθηκαν για πρώτη φορά από το 1990.

The boys celebrating after becoming Premier League champions. pic.twitter.com/t1jVlB8lGC

