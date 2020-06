Το «κτήνος» Ακινφένουα έβαλε στην προπόνηση φανέλα της Λίβερπουλ για να πανηγυρίσει (vid)

Είναι ό,τι πιο τρομακτικό κυκλοφορεί στους δρόμους. Ο Αντεμπαγιό Ακινφένουα, φημίζεται για την πολύ σκληρή δουλειά που ρίχνει στο γυμναστήριο και αναμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς ποδοσφαιριστής του κόσμου.

Οπως φαίνεται έχει μεγάλη αδυναμία στη Λίβερπουλ, καθώς αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα της, στην προπόνηση της Γουίκομ Γουόντερερς, όπου ανήκει. Οπως δήλωσε ο ίδιος, δεν τον ενδιαφέρει το πρόστιμο που θα δεχθεί αλλά και τα πειράγματα των συμπαικτών του. Τον νοιάζει μόνο που οι «Reds», κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια!

.@daRealAkinfenwa has revealed he has "happily" accepted a fine after turning up to Wycombe training in a Liverpool shirt on Friday. pic.twitter.com/swURHCFN8Y

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 27, 2020