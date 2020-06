Ο Σακίρι αποδεικνύει πως έχει ακόμα τις πιο... τρομακτικές γάμπες (pics)

Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ, γιόρτασε μαζί με τους συμπαίκτες του την κατάκτηση του 19ου πρωταθλήματος . Ηταν μια ζεστή βραδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Σερντάν Σακίρι, επέλεξε να φορέσει ένα σορτσάκι που έδειχνε τις... τρομακτικές γάμπες του.

Στο παρελθόν είχε δώσει τη δική του συμβουλή σε όσους θέλουν ένα ανάλογο αποτέλεσμα. «Η συμβουλή μου σε όλους όσους θέλουν να “χτίσουν” μια ανάλογη γάμπα είναι η εξής. Ποτέ σας μην ξεχνάτε να πηγαίνετε στο γυμναστήριο όταν πρόκειται για την ημέρα των ποδιών».

Οπως είναι λογικό η εικόνα των ποδιών του Σακίρι, δεν πέρασε απαρατήρητη σε πολλούς, οι οποίοι έσπευσαν να τη σχολιάσουν στο διαδίκτυο...

Shaqiri’s calf’s aren’t normal. Looks like he’s got a fucking nokia 3310 stuck in his leg https://t.co/TtyyM5TbLz

No wonder Xherdan Shaqiri pulled a hamstring. Looked at those calves they have to help carry around! pic.twitter.com/06tLf7iqn1

— Jonas Giæver (@CheGiaevara) August 19, 2017