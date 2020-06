Νόρμαν Γουαϊτσάιντ: Ο παίκτης που αποσύρθηκε στα 26 του βγάζει σε δημοπρασία τα μετάλλια του

Ο Νόρμαν Γουαϊτσάιντ, ήταν ένας από τους πιο άτυχους ποδοσφαιριστές στην ιστορία καθώς αναγκάστηκε σε ηλικία 26 ετών να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια εξαιτίας ενός μεγάλου τραυματισμού στο δεξί του γόνατο και μετά από 13 (!) συνολικά εγχειρήσεις.

Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή που ξεπέρασε τον Πελέ, αφού αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, με τη φανέλα της Βορείου Ιρλανδίας, σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ του Βραζιλιάνου. Πλέον, ο Γουαϊτσάιντ οποίος πέρασε επτά χρόνια στους «κόκκινους διαβόλους» και τώρα εργάζεται ως πρεσβευτής του συλλόγου, προσφέρει σε δημοπρασία μετάλλια και διάφορα άλλα αναμνηστικά από την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Μερικά από αυτά είναι το μετάλλιο από τον τελικό του FA Cup στον τελικό του 1985, το οποίο το κοστολογεί 15.000 λίρες, τα παπούτσια με τα οποία σκόραρε και έδωσε στην ομάδα του τον τίτλο (5.000 λίρες) και τη φανέλα που φορούσε σε εκείνο το ματς (8.000 λίρες).

Φυσικά στη δημοπρασία, ο Γουαϊτσάιντ , έχει συμπεριλάβει και φανέλες από άλλους παίκτες που είχε ανταλλάξει κατά την ποδοσφαιρική του θητεία, όπως του Μισέλ Πλατινί και του Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε. Στο «σφυρί» έβγαλε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, όπου η τιμή του ανέρχεται στις 2.500 λίρες.

Ο Γουαϊτσάιντ από την πλευρά του τόνισε: «Κανείς δεν με πίεσε να το κάνω, αλλά τώρα είμαι 55 ετών, θέλω να βεβαιωθώ ότι όλες οι συνταξιοδοτικές μου παροχές έχουν τεθεί σε ισχύ. Παίρνω μια μικρή σύνταξη από τις μέρες του ποδοσφαίρου μου, αλλά δεν κερδίσαμε πολλά εκείνες τις ημέρες, οπότε θέλω να το συνδυάσω με αυτό που θα αυξήσει η δημοπρασία για να εξασφαλίσει το μέλλον μου. Νομίζω ότι θα είναι ωραίο να έχουν οι οπαδοί την ευκαιρία να υποβάλουν προσφορά για κάτι».

Norman Whiteside to sell FA Cup winner’s medals and huge collection of Manchester United and Northern Ireland career memorabilia at auction: https://t.co/OaAi17WWpd

Sale online now: https://t.co/ALr2EGKMTb#MUFC #football#FACup#WorldCup #ManUtd #Striker #NorthernIreland pic.twitter.com/kzQ7ybYs7E

— Ewbank's Surrey (@EwbankAuctions) June 24, 2020