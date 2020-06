Σον Κοξ: Συνεχάρη τον Γιούργκεν Κλοπ και τους παίκτες για την κατάκτηση του τίτλου (pic)

Ο Σον Κοξ είχε δεχθεί λυσσαλέα επίθεση από οπαδούς της Ρόμα, με συνέπεια να δώσει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τα κατάφερε, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και τώρα είδε την μεγαλύτερη του επιθυμία να γίνεται πραγματικότητα. Μετά από 30 χρόνια η Λίβερπουλ κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια Αγγλίας κι αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο για τον Ιρλανδό οπαδό των «Reds».

«Ο Σον δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος για το γεγονός ότι η Λίβερπουλ στέφθηκε πρωταθλήτρια και στέλνει την αγάπη και τα συγχαρητήριά του στον Γιούργκεν Κλοπ και σε ολόκληρη την ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, o διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Πίτερ Μουρ για να συνεχίσει.

«Η οικογένεια του Κοξ είναι τόσο χαρούμενη που ο Σον είχε την ευκαιρία να πάει στο Ανφιλντ μερικές φορές νωρίτερα αυτή τη σεζόν και να γνωρίσει πολλούς από τους παίκτες του συλλόγου.

Φτάσαμε τα 19 πρωταθλήματα συνολικά. Αυτό είναι για τους αμέτρητους οπαδούς μας που είναι κοντά και μακριά μας και μας λείπουν/. Είναι για τους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Είναι για τον μπαμπά μου, ο οποίος με πήγε για πρώτη φορά στο Ανφιλντ το 1959. Είναι για τον Σον Κοξ, ο οποίος χαμογελά τώρα στην Ιρλανδία. Και είναι για τους 96, που δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

Number 19 is finally here. It’s for our millions of fans, near and far...we miss you. It’s for the Reds that fell to the virus. It’s for my dad, who first took me to Anfield in 1959. It’s for Sean Cox, smiling in Ireland right now. And it’s for the 96, who will never be forgotten

— Peter Moore (@PeterMooreLFC) June 25, 2020