Ρόμπερτσον: «Κατέβηκα για πρωινό και... χορεύουν ακόμα»! (vid)

Οι «κόκκινοι» και γενικότερα το Μέρσεϊσαϊντ ξενύχτησε το βράδυ της Πέμπτης μετά τη νίκη της Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι που οριστικοποίησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Λίβερπουλ για πρώτη φορά μετά το 1990.

Στο ξενοδοχείο όπου ο Κλοπ και οι παίκτες του παρακολούθησαν το παιχνίδι των «μπλε» με τους «πολίτες» διεξήχθη ένα απίστευτο πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τόσο, που ο Άντι Ρόμπερτσον έκανε χαβαλέ, έβαλε νωρίς το πρωί ένα νέο βίντεο και έγραψε: «Εγώ για πρωινό κατέβηκα...» και του βρήκε όλους να χορεύουν έξαλλα!

«Ξεβιδώθηκε» στον χορό ο Κλοπ για το πρωτάθλημα! (vid)

I only came down for breakfast...!!! @LFC pic.twitter.com/uJbbj9acFU

— Andy Robertson (@andrewrobertso5) June 26, 2020