Ο Kloppo έγινε ο πρώτος Γερμανός προπονητής που κατακτά την Premier League και το πέτυχε με εκκωφαντικό τρόπο, χαρίζοντας στο κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ το πρώτο του πρωτάθλημα έπειτα από 30 χρόνια!

11.016 ημέρες μετά την τελευταία φορά που η Λίβερπουλ κατέκτησε την κορυφή, βρίσκεται πλέον ξανά στον θρόνο με τον 19ο τίτλο της ιστορίας της κι αυτό έκανε τον Γιούργκεν Κλοπ να μη βρίσκει λέξεις για να περιγράψει τα συναισθήματά του.

«Ειλικρινά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήταν τόσο έντονο και θα αισθανόμουν έτσι... Είναι μεγάλη στιγμή. Πριν από τρία χρόνια κάναμε εκπληκτική σεζόν αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήμασταν συνεπείς. Πρέπει να πείσεις τον κόσμο ότι μπορείς να τα καταφέρεις και αυτό κάναμε όλοι μαζί...» είπε μεταξύ άλλων.

Jurgen Klopp getting emotional after talking about Liverpool winning the Premier League! . pic.twitter.com/quhO11JoY1

