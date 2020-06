Λίβερπουλ: Συγχαρητήρια της Ντόρτμουντ σε Κλοπ με... Πούλισιτς! (pic)

Η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία μετά από 30 χρόνια και η Ντόρτμουντ δεν θα μπορούσε να μη δώσει συγχαρητήρια στον... δικό της Γιούργκεν Κλοπ!

Ο Γερμανός τεχνικός, επανέφερε μετά από 30 χρόνια στη κορυφή της Premier League την Λίβερπουλ και οι Γερμανοί του έδωσαν συγχαρητήρια ανεβάζοντας μια φωτογραφία που είναι με τον Πούλισιτς όταν τον είχε ποδοσφαιριστή στη Ντόρτμουντ.

Ο Πούλισιτς, είναι εκείνος που άνοιξε το σκορ για την Τσέλσι, στη νίκη της ομάδας του Λονδίνου επί της Σίτι, η οποία κι έδωσε το πρωτάθλημα στη Λίβερπουλ!

Congratulations to former coach Jürgen Klopp and Liverpool on winning the Premier League! pic.twitter.com/2CuQQAgYnu

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 25, 2020