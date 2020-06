Λίβερπουλ: Ο Φαν Ντάικ δέχθηκε... τρελή επίθεση αγάπης από τους συμπαίκτες του (vid)

«Απίστευτο, τι σεζόν. Απίστευτο, απίστευτο, να είσαι μέλος αυτής της ομάδας. Είμαι υπερήφανος, πήγαμε την ομάδα σε άλλο επίπεδο φέτος» είπε ο Φαν Ντάικ και δέχθηκε... τρελή επίθεση από τους συμπαίκτες του!

Champeones!

The celebrations are well underway in Liverpool!

Virgil van Dijk joins #PLTonight along with the rest of the Liverpool squad!

Sorry @RioFerdy5.. pic.twitter.com/knGmhhv6sK

— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 25, 2020