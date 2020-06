Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ έκαναν αποφασιστικό βήμα για την μαθηματική εξασφάλιση του φετινού τίτλου με το 4-0 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας το βράδυ της Τετάρτης στο άδειο «Άνφιλντ».

Πέρα από τον στολισμό του Kop με τα πανό και τις σημαίες, υπήρξε και ένα γιλέκο, με το ονοματεπώνυμο Πολ Σμιθ και την επιγραφή «είσαι ένας από εμάς».

Ο εκλιπών, χάθηκε από τον κορονοϊό και ήταν επί σειρά ετών steward στο «Άνφιλντ» για τη Λίβερπουλ...

Rest in peace, Paul. Thank you for everything you did for the Reds pic.twitter.com/FIsEMP0bWx

— Liverpool FC (at ) (@LFC) June 25, 2020