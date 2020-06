Οι «κόκκινοι διάβολοι», ανακοινώνοντας την αποστολή τους για το ματς με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» το απόγευμα της Τετάρτης, είχαν στο αρχικό σχήμα τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής κι άλλους τρεις που βρίσκονταν στον πάγκο.

Οι Πογκμπά, Γκρίνγουντ και Ράσφορντ ήταν βασικοί, ενώ αναπληρωματικοί ήταν οι Γουίλιαμς, ΜακΤόμινεϊ και Αντρέας Περέιρα.

Η Γιουνάιτεντ μέτρησε 4.024 διαδοχικά παιχνίδια με παιδιά από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα, σε μια παράδοση που κρατάει από τον Οκτώβρη του 1937!

TEAM NEWS

Here's how the Reds line up for our Old Trafford return — do you like what you see? #MUFC #MUNSHU @DHLManUtd

— Manchester United (@ManUtd) June 24, 2020