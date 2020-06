Με μία αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ ο νεαρός μπακ-χαφ της Λίβερπουλ, άφησε... άγαλμα τον Χένεσι της Κρίσταλ Πάλας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Από εκεί και πέρα οι «Reds», έστησαν πάρτι και πήραν το τρίποντο με 4-0 και με αυτό το αποτέλεσμα, η κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά!

Το εκπληκτικό τέρμα του Τρεντ Αλεξάντερ Αρνολντ, ήταν και το 1 00ό των Κόκκινων σε όλες τις διοργανώσεις. Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να... χαζέψετε το γκολ του 21χρονου Αγγλου, που έγραψε ιστορία, από δέκα διαφορετικές γωνίες.

Here's ten different angles of Trent Alexander-Arnold's cracking free kick against Palace. Hypnotic. pic.twitter.com/IViG9SqMZD

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) June 25, 2020