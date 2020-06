Μαρσιάλ: Ο...ice-cold τιμωρός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pics & vids)

Το ένα από τα κομμάτια ενός εκπληκτικού καρέ που βρίσκεται σε πολύ καλά φεγγάρια αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Ο Άντονι Μαρσιάλ ήταν εκείνος που έστειλε τρεις φορές τη μπάλα στα δίχτυα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ το απόγευμα της Τετάρτης, σε μια θετικότατη εμφάνιση των «κόκκινων διαβόλων». Ο σκόρερ του πρώτου χατ-τρικ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα στην μετά – Σερ Άλεξ εποχή, έλαμψε με τη βοήθεια των Πογκμπά, Μπρούνο Φερνάντες και Μάρκους Ράσφορντ. Κι αφού ο Γιορίς του είχε αρνηθεί με εκπληκτικό τρόπο το γκολ πριν από μερικές μέρες στο Λονδίνο, αυτή τη φορά δεν είχε τις απαντήσεις ο Ντιν Χέντερσον κάτω από τα δοκάρια των «λεπίδων» στο πρώτο ματς που διεξήχθη στο «Ολντ Τράφορντ» μετά την επανέναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος...

Το βλέμμα του δεν αλλάζει ποτέ. Είτε είναι χαρούμενος, είτε είναι μπερδεμένος, είτε έχει απορίες στο μυαλό του, είτε τα έχει όλα ξεκάθαρα και παίζει το καλύτερό του παιχνίδι. Ο Άντονι Μαρσιάλ έχει μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις στο πρόσωπό του κάθε φορά και αυτό κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερη την παρουσία του στο γήπεδο και το κομμάτι του σκοραρίσματος. Όπως έχει μάθει να μην εκδηλώνεται και να διατηρεί μια πιο ψυχρή προσέγγιση, έτσι και στον τρόπο που αγωνίζεται έχει... ψυχρό αίμα. Όπως φάνηκε κυρίως από το τρίτο γκολ που πέτυχε, όταν με τη μπάλα να του φεύγει μπροστά από την προωθημένη μπαλιά που του έκανε ο Ράσφορντ, είχε ελάχιστα δευτερόλεπτα να σκεφτεί κι όμως έκανε το τσιμπηματάκι για να «κρεμάσει» τον Ντιν Χέντερσον και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Και σε αυτό του ... δικαιολογείται να μην θυμάται άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, αφού στις δηλώσεις του μετά, δεν ήξερε αν όντως ο Γουάν – Μπισάκα του έκανε την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Σημασία έχει πως μέσα στο 2020 έχει φτάσει στα 7 τέρματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα, έχει τα περισσότερα απ' όλους τους υπόλοιπους και η Γιουνάιτεντ αυτή τη στιγμή χτυπάει ακόμα και την πόρτα της τετράδας της βαθμολογίας!

Από την ημέρα (22/4/2013) που ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι διέλυσε την Άστον Βίλα μόνος του για να πάρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το τελευταίο της πρωτάθλημα είχε να δει ο σύλλογος κάποιον δικό του ποδοσφαιριστή να πετυχαίνει τρία γκολ σε ένα παιχνίδι. Εποχή Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τελευταία φορά στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, μια ομάδα που ήταν αποφασισμένη να πετύχει μετά τον απίστευτο τρόπο που χάθηκε ο τίτλος του 2012. Πέρασαν πολλοί επιθετικοί, ορισμένοι από εκείνους ήταν τεράστια ονόματα στο άθλημα, όμως απέτυχαν και δεν κατάφεραν αυτό που ήρθε εν τέλει το απόγευμα της 24ης Ιουνίου του 2020 στο «Ολντ Τράφορντ». Ο Άντονι Μαρσιάλ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων» που πετυχαίνει χατ-τρικ, έχοντας χρειαστεί να περάσουν 7 χρόνια, 63 ημέρες και συνολικά 263 παιχνίδια της ομάδας στην Premier League! Μάλιστα, χρειάστηκε 138 ματς για το πρώτο του χατ-τρικ στο πρωτάθλημα, προλαβαίνοντας τα 139 του Γουέιν Ρούνεϊ και τα 147 του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Άντονι Μαρσιάλ και Μάρκους Ράσφορντ είναι... ευλογία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν βρίσκονται μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, ειπώθηκε ότι οι δυο τους έχουν πολύ υψηλό ανταγωνισμό που τους οδηγεί σε αντιζηλία. Ο Γάλλος φρόντισε να το διαψεύσει και να δώσει την καλύτερη απάντηση πάνω σε αυτό, λέγοντας πως: «Όπως είδατε του έδωσα κι εγώ μια ευκαιρία να σκοράρει κι εκείνος μου έδωσε δυο ασίστ, οπότε ο ένας στηρίζει τον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό μεταξύ μας». Προφανώς και θα ήταν ανόητο να θεωρήσει κάποιος ότι οι δυο τους δεν μπορούν να συνεργαστούν ή ότι θα μπορούσαν να κάνουν κακό στη Γιουνάιτεντ, όταν πλέον μετρούν αμφότεροι από 19 τέρματα τη φετινή αγωνιστική περίοδο στα παιχνίδια που έχουν πάρει φανέλα βασικού σε όλες τις διοργανώσεις... Σε επίπεδο πρωταθλήματος, ο Μαρσιάλ έχει 14 τέρματα και 3 ασίστ, με τον Ράσφορντ να έχει σκοράρει ισάριθμες φορές και να έχει μοιράσει 6 γκολ σε συμπαίκτες του.

Rashford (19 goals, 7 assists) and Martial (19 goals, 5 assists) have 50 goal involvements between them in all competitions.

