Αντάμα Τραορέ-Ραούλ Χιμένες: Το πιο «φονικό» δίδυμο της Premier League (pics & vid)

Ο Αντάμα Τραορέ, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς επιθετικούς της Premier League με μια αξιοσημείωτη επίδειξη δεξιοτήτων και δύναμης εναντίον της Μπόρνμουθ. Ο Ισπανός εξτρέμ, φαίνεται ανεπηρέαστος, στο restart του πρωταθλήματος. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ, πέρασε στα τελευταία 25 λεπτά και άλλαξε όλο το ματς. «Σέρβιρε» το πρώτο γκολ, συμμετείχε στο δεύτερο, συνέχισε τα δικά του από δεξιά, δεν «ξεφούσκωσε» καθόλου και αναδείχθηκε MVP!

10 - Adama Traoré and Raúl Jiménez have now combined for 10 Premier League goals this season, the most of any PL duo, and just the seventh different partnership to manage at least 10 in a single campaign in the competition. Brand. pic.twitter.com/9Zzj4stU1F

— OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2020