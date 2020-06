Λίβερπουλ: «Μηχανή» παραγωγής γκολ οι «κόκκινοι» με πάνω από 100 για τρίτη σερί χρονιά (pic)

Δεν λένε να αφήσουν το πόδι από το γκάζι οι παίκτες της Λίβερπουλ. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ μετά και το άνετο 4-0 επί της Κρίσταλ Πάλας έφτασε για ακόμα μία χρονιά τα 100 και πλέον γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Το φοβερό είναι πως το έχει καταφέρει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δείχνοντας πως αυτή την τριετία από την μέση και μπροστά δεν έχει αντίπαλο...

3 - Liverpool have scored 100+ goals in all competitions for a third consecutive season, the first time they have done so since 1986-87 (eight in a row). Tonne. pic.twitter.com/hFBINUccnt

— OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2020