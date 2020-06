Μοιάζει απίστευτο, αλλά η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ το κατάφερε κι αυτό. Χάρη στην κυριαρχική της εμφάνιση στην επιστροφή της στο «Άνφιλντ» μετά από τρεις μήνες, οι Reds όχι απλά κατατρόπωσαν την Κρίσταλ Πάλας φτάνοντας δύο βαθμούς μακριά από τη στέψη, αλλά δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να πατήσουν καν περιοχή!

Σύμφωνα με την Opta που καταγράφει επίσημα στατιστικά της Premier League από το 2008, οι παίκτες του Ρόι Χότζσον σημείωσαν μηδέν (!) επαφές με τη μπάλα στα «καρέ» του Άλισον, σε μια αρνητική επίδοση που δεν έχει προηγούμενο στο εν λόγω διάστημα.

