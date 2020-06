Λάμπαρντ: «Δεν έχουμε κάνει πρόταση για την απόκτηση του Χάβερτς»

Μπορεί αρκετά δημοσιεύματα να θέλουν την Τσέλσι, να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Λεβερκούζεν για να αποκτήσει τον Κάι Χάβερτς, ωστόσο τίποτα από αυτά δεν ισχύουν, σύμφωνα με τον κόουτς, Φρανκ Λάμπαρντ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Λεβερκούζεν διανύει μία εξαιρετική χρονιά στη Bundesliga και όπως είναι λογικό, έχει ελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Η Τσέλσι, μετά την απόκτηση του Τίμο Βέρνερ, ενδιαφέρεται και για την περίπτωση του Κάι Χάβερτς, ωστόσο έως τώρα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση για να τον εντάξουν στο ρόστερ.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ, τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο σενάριο και ανέφερε πως δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για τον Γερμανό άσο ενώ τόνισε πως πρόκειται για έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

«Δεν υπάρχει καμία πρόταση της Τσέλσι για τον Κάι Χάβερτς της Λεβερκούζεν, προφανώς είναι ένας κορυφαίος παίκτης, αλλά δεν βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του», ήταν τα λόγια του 42χρονου προπονητή των «μπλε».

