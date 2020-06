Ο Άγγλος στράικερ της Τότεναμ ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 απέναντι στη Γουέστ Χαμ το βράδυ της Τρίτης, φεύγοντας στην αντεπίθεση και πλασάροντας σωστά για να κλειδώσει το θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Το χρειαζόταν πολύ αυτό το γκολ με δεδομένο πως πέρασε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από το γήπεδο, τόσο λόγω τραυματισμού, όσο και λόγω της αναβολής που προκάλεσε η πανδημία.

Το πρώτο του τέρμα μετά την επανέναρξη της Premier League, ήταν το υπ' αριθμόν 137 στις 200 πρώτες συμμετοχές του με την Τότεναμ στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Αυτό τον κατατάσσει δεύτερο σε μια ιδιαίτερη λίστα των παικτών με τα περισσότερα γκολ στις πρώτες 200 εμφανίσεις τους με μια ομάδα στη Λίγκα.

Κορυφαίος παραμένει ο Σέρχιο Αγουέρο έχοντας 138 γκολ, ενώ, πιο κάτω βρίσκονται αστέρες του παρελθόντος όπως οι Ανρί, Όουεν και Φάουλερ.

137 - @HKane has now scored 137 goals in 200 appearances for Spurs in the @premierleague - the only player in the competition's history to have scored more in their first 200 games for a club is Sergio Agüero (138). Talisman. #TOTWHU pic.twitter.com/cBGXF2fFG4

— OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2020