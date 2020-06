Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Στόλισε» το Ολντ Τράφορντ ενόψει Σέφιλντ (pics &vid))

Οι «κόκκινοι διάβολοι», μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με την Τότεναμ, θέλουν να κατακτήσουν τους τρεις βαθμούς κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Αυτό θα είναι και το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα στο «Θέατρο των Ονείρων», μετά από 107 ημέρες!

Οπως είναι γνωστό, οι φίλοι της ομάδας δεν μπορούν να βρίσκονται στις εξέδρες και δίπλα στην ομάδα τους, γι' αυτό και ο σύλλογος έκανε τη… δική του προσπάθεια, προκειμένου να μην φαίνεται άδειο και «παγωμένο» το γήπεδο.

H Γιουνάιτεντ «έντυσε» την πλευρά του γηπέδου που θα καλύπτουν οι τηλεοπτικές κάμερες με μια τεράστια εκτύπωση με οπαδούς της ομάδας αλλά και με διάφορα πανό. «Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη», «Το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα χωρίς οπαδούς», γράφουν μερικά από τα πανό που θα βρίσκονται στις κερκίδες.

Old Trafford is ready for its first game in 107 days pic.twitter.com/w0RrfTtNPM

#mufc have had over 40,000 fan submissions for the Old Trafford fan mosaic. The large banners will fill the 2nd tiers of the stadium. pic.twitter.com/K33HcN9Bh1

— Stretford End Flags (@SEF_MUFC) June 23, 2020