Μιναμίνο: Χρήσιμος, αλλά προκαλεί «σύγκρουση» ρόλων (vids)

Ο Ιάπωνας που αγωνίζεται τόσο ως εξτρέμ όσο και ως κρυφός επιθετικός ή 10άρι, βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ το βράδυ της Κυριακής στο παιχνίδι με την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ». Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε εκείνον μαζί με τους Μανέ και Φιρμίνο για την επίθεση, μέχρι να προχωρήσει σε αλλαγές στο δεύτερο μέρος και να ρίξει τον Τσάμπερλεϊν στο ματς στη θέση του Μιναμίνο.

Ο Γερμανός προπονητής των «κόκκινων» εξέφραζε δημόσια την ικανοποίησή του για όσα παρατηρούσε από τον παίκτη στις προπονήσεις μετά την επιστροφή στη δουλειά στη λήξη της τρίμηνης αναβολής λόγω της πανδημίας. Παραδέχθηκε, μεν, ότι είχε αντιληφθεί πως ο Μιναμίνο χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής όταν μετακινήθηκε από την Ζάλτσμπουργκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο, όμως θέλει να του δείξει πως τον υπολογίζει και φυσικά περιμένει να δει αποτέλεσμα...

Με αντίληψη των χώρων δράσης και με προτίμηση να βλέπει τις πτέρυγες και τις επιλογές που έχει για να «σπάσει» τη μπάλα ή να παίξει γρήγορα για να μπορέσει να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα, ο Τακούμι Μιναμίνο ουσιαστικά έδειξε σε ποια θέση μπορεί ν' αποδώσει καλύτερα.

Στην Ζάλτσμπουργκ μπορεί η πλευρά να ήταν εκείνη στην οποία αγωνιζόταν και έβρισκε χώρο για να τρέξει και να παίξει στην αντεπίθεση, όμως, είναι τεχνικά άρτιος και ξέρει πολύ καλά τι να κάνει με τη μπάλα. Ο κεντρικός ρόλος, αφήνοντας δεξιά κι αριστερά τους Μανέ και Φιρμίνο στην προκειμένη, του ταίριαξε, προσπάθησε να βοηθήσει, όμως η αμυντική λειτουργία της Έβερτον ήταν αποτελεσματική.

Έχει κινήσεις, έχει τη ντρίμπλα, έχει την κάθετη πάσα, όμως για να κερδίσει όλα αυτά η Λίβερπουλ από τις εμφανίσεις του Τακούμι Μιναμίνο θα πρέπει να σκεφτεί δυο πράγματα. Ότι δεν θα πρέπει να τον «θυσιάσει» στα πλάγια και ότι φαίνεται πως δεν μπορεί να «χωρέσει» με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στην ίδια 11άδα.

Στο ντέρμπι με την Έβερτον ο Βραζιλιάνος έφυγε πλάγια και δεν μπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχει συνηθίσει να παίζει πιο κεντρικά και να φτιάχνει φάσεις για τους Σαλάχ και Μανέ. Αυτό, θα μπορεί να το κάνει και ο Ιάπωνας, οπότε παίζουν στην ίδια θέση κι αν μετατοπιστούν, θεωρητικά περιορίζεται η προσφορά τους...

Η εικόνα που παρουσίασε ο Μιναμίνο στο πρώτο 45λεπτο του ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο «Γκούντισον Παρκ» είναι απόρροια της δουλειάς που έμαθε πλέον να κάνει στο «Μέλγουντ» και του πολύ καλύτερου φιλτραρίσματος των οδηγιών που λαμβάνει από τον Γιούργκεν Κλοπ.

Jamie Carragher feels Liverpool still need to strengthen the front-line:

“Whenever one of them isn't playing, there has been a massive drop off. Liverpool still need to strengthen the front three. Minamino as part of that front three is not for me.” pic.twitter.com/lvQrCqGoGb

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 21, 2020