Κάραγκερ: «Οταν δεν παίζουν μαζί Μανέ-Σαλάχ-Φιρμίνο η Λίβερπουλ έχει πρόβλημα» (vid)

Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να επιστρέψει στις αγωνιστικές τις υποχρεώσεις με νίκη, καθώς έμεινε στο μηδέν με την Εβερτον. Ο Γιούργκεν Κλοπ, θέλησε να προφυλάξει τον Μοχάμεντ Σαλάχ, κρατώντας τον στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τη θέση του Αιγύπτιου στο βασικό σχήμα, την πήρε ο Τακούμι Μιναμίνο.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε πως όταν κάποιος από την επιθετική τριάδα απουσιάζει η ομάδα δεν έχει την ίδια αποδοτικότητα που έχει όταν Σαλάχ, Μανέ και Φιρμίνο είναι μπροστά. Μάλιστα, ανέφερε πως μπορεί ο Τακούμι Μιναμίνο να θεωρείται καλός ποδοσφαιριστής, ωστόσο δεν μπορεί να σταθεί στο βασικό σχήμα.

Γι' αυτό και Κάραγκερ πιστεύει πως η Λίβερπουλ θα πρέπει να ενισχυθεί στην επίθεση ενόψει της νέας χρονιάς...

Jamie Carragher feels Liverpool still need to strengthen the front-line:

“Whenever one of them isn't playing, there has been a massive drop off. Liverpool still need to strengthen the front three. Minamino as part of that front three is not for me.” pic.twitter.com/lvQrCqGoGb

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 21, 2020