Η «ξερή» ισοπαλία της Λίβερπουλ απέναντι στην Έβερτον μπορεί να μην έδωσε τη μεγαλύτερη δυνατή ώθηση για το σφράγισμα του τίτλου, αλλά ήταν αρκετή για να καταχωρήσει τον Γιούργκεν Κλοπ σε μια χρυσή σελίδα των ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός προπονητής των Reds διεύρυνε το αήττητό του σερί κόντρα στην Έβερτον στα 11 παιχνίδια, το οποίο είναι πλέον το μεγαλύτερο στην ιστορία των προπονητών του συλλόγου!

Με αυτή την ισοπαλία το ρεκόρ του είναι πλέον στο 7-4-0 και κατάφερε να ξεπεράσει και τον θρυλικό Μπομπ Πέισλι που είχε σταματήσει στα 10 παιχνίδια την περίοδο 1974-78.

