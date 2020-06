Σε πρόσφατη συνέντευξή του, λίγες μέρες πριν από την αποψινή μεγάλη κόντρα του Μέρσεϊσαϊντ απέναντι στους «κόκκινους» στο «Γκούντισον Παρκ», ο Ριτσάρλισον θεώρησε μάλλον ότι θα κέρδιζε κάτι σε επίπεδο αυτοπεποίθησης, δηλώνοντας:

«Ο κόσμος μιλάει συνέχεια για εκείνον, καλός είναι, αλλά εγώ ήδη τον έχω ντριμπλάρει και τον έχω περάσει. Για εμένα υπάρχουν καλύτεροι αμυντικοί από εκείνον. Ο Τιάγκο Σίλβα, ο Μαρκίνιος, ο Σέρχιο Ράμος...».

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πολύ μακρινή από αυτό! Τουλάχιστον σε επίπεδο επίσημης στατιστικής καταγραφής! Αυτό, διότι η εταιρεία Squawka που παρουσιάζει όσα καταγράφονται στις αναμετρήσεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων, έψαξε και... δεν βρήκε Ριτσάρλισον!

Από τη σεζόν 2017-2018, μονάχα οχτώ ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να περάσουν τον Βέρτζιλ Φαν Ντάικ με ντρίμπλα. Αυτοί είναι οι Λακαζέτ, Μερίνο, Πεπέ, Ροντρίγκες, Μπερνάρντο Σίλβα, Άλι, Νέβες και Τζενεπό.

Only eight players have successfully dribbled past Virgil van Dijk in the Premier League since 2017/18:

Alexandre Lacazette

Mikel Merino

Nicolas Pépé

Jay Rodriguez

Bernardo Silva

Dele Alli

Rúben Neves

Moussa Djenepo

Richarlison is not one of them.

— Squawka Football (@Squawka) June 21, 2020