Ο Γκεντουζί έπιασε από τον λαιμό τον Μοπέ και κινδυνεύει με βαριά τιμωρία (vid)

Ο νεαρός μέσος των κανονιέρηδων έπιασε από τον λαιμό τον Νιλ Μοπέ, λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης με την Μπράιτον, εμφανώς εκνευρισμένος από το σκληρό μαρκάρισμα που έκανε στον πορτιέρε της Αρσεναλ, Μπερντ Λένο.

Βέβαια, ο Μοπέ, στο φινάλε έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τον Μικέλ Αρτέτα, για τον τραυματισμό του Γερμανού τερματοφύλακα, ωστόσο φαίνεται πως οι ποδοσφαιριστές της Αρσεναλ, δεν μπορούσαν να συγχωρήσουν την πράξη του.

Από την πλευρά της η διοργανώτρια αρχή ενδέχεται να επιβάλει πρόστιμο στον Γάλλο μέσο Ματέο Γκεντουζί, για το επεισόδιο που είχε με τον 23χρονο Γάλλο της Μπράιτον.

The only player who shows some fight for Arsenal

Guendouzi sticks up for the team and doesn't back down

Something we have lacked for YEARS pic.twitter.com/2hNaerg249

— TheGunnerNation (@TheGunnerNation) June 20, 2020