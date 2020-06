Αναστάτωση επικρατεί στην Άρσεναλ μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Μπερντ Λένο, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς κόντρα στην Μπράιτον.

Περίπου στο 36', οι... εκκωφαντικές κραυγές του Γερμανού κίπερ στο άδειο «Άμεξ Στέιντιουμ» φανέρωσαν αμέσως πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και κινητοποιήθηκε με τη μία το ιατρικό επιτελείο των Κανονιέρηδων.

Όλα συνέβησαν μετά από άσχημη προσγείωση στο χορτάρι, με τον Λένο να πιάνει αμέσως το γόνατό του και ο φόβος για ρήξη χιαστού και απουσία πολλών μηνών από τη δράση είναι μεγάλος στις τάξεις των Λονδρέζων.

Κατά την αποχώρηση του από το γήπεδο με φορείο και νάρθηκα, μάλιστα, ο Λένο φάνηκε να τα βάζει με τον Νιλ Μοπέ, το αχρείαστο μαρκάρισμα του οποίου προκάλεσε την άτσαλη πτώση του Γερμανού.

“He had the right to go for it” yeah mate why not just jump into the goalkeeper after seeing him catch the ball...#AFC #Leno pic.twitter.com/bMxvGNqckO

— Sam Marley (@SamMarleyxxx) June 20, 2020