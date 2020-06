Γουότφορντ-Λέστερ: Γονάτισαν όλοι για την ισότητα και τον Φλόιντ (vid)

Οπως οι περισσότερες ομάδες, έτσι και η Γουότφορντ με τη Λέστερ, θέλησαν να στείλουν κι εκείνες το μήνυμά τους και να συμμετέχουν στο κύμα συμπαράστασης προς τον λαό και τους μαύρους που λαμβάνουν άνιση αντιμετώπιση.

Οι ποδοσφαιριστές γονάτισαν για ένα λεπτό πριν από την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης και έτσι έστειλαν κι εκείνοι το μήνυμα τους κατά του ρατσισμού, δείχνοντας πως δεν θέλουν να μείνουν αμέτοχοι μπροστά σε όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ και έχουν επίδραση σε ολόκληρο τον κόσμο.

Watford and Leicester players unite in taking the knee

A powerful image shared across the Premier League this weekend. pic.twitter.com/vnqCaQm5Jd

