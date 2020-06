Ρόι Κιν: «Δεν θα άφηνα τον Ντε Χέα και τον Μαγκουάιρ να ανέβουν στο πούλμαν για να γυρίσουν στο Μάντσεστερ» (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1, με την Τότεναμ, στο πρώτο της παιχνίδι που έδωσε μετά το lockdown και ο Ρόι Κιν βλέποντας την εμφάνιση των Ντε Χέα και Χάρι Μαγκουάιρ, στο πρώτο ημίχρονο, τους έβαλε στο στόχαστρο.

«Είμαι σοκαρισμένος, σοκαρισμένος! Βλέπω πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και τώρα που είδα αυτό το γκολ είμαι έξαλλος! Δεν το πιστεύω ότι η Γιουνάιτεντ είναι έτσι! Πως γίνεται ο Μαγκουάιρ που είναι και διεθνής να μένει πίσω τόσο εύκολα από αντίπαλο; Βαρέθηκα και τον Ντε Χέα! Θα παίζαμε ξύλο στο ημίχρονο, θα του έριχνα γροθιές. Δεν θα μου γλίτωνε! Πρέπει να επιβάλεις την προσωπικότητά σου στο παιχνίδι.

Δεν θα άφηνα τον Ντε Χέα και τον Μαγκουάιρ να ανέβουν στο πούλμαν για να γυρίσουν πίσω! Θα τους έλεγα να πάρουν ταξί για να πάνε στο Μάντσεστερ! Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους αν θέλουν! Είμαι αηδιασμένος! Θα έπρεπε να ντρέπονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος Ιρλανδός αμυντικός μέσος.

"De Gea is the most overrated goalkeeper I've seen in a long, long time."

A furious Roy Keane was left "flabbergasted" by Harry Maguire and David de Gea's errors for Steven Bergwijn's opening goal for Tottenham against Manchester United...

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 19, 2020