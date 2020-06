Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ: Κενές θέσεις ακόμα και στο... video-wall! (pic)

Η διοίκηση των «πολιτών» σκέφτηκε πως αυτό – μαζί με το εντυπωσιακό σκέπασμα όλων των κερκίδων του γηπέδου για να μη φαίνονται τα άδεια καθίσματα – θα μπορούσε να μεταφέρει έστω και στο ελάχιστο, κλίμα από την ένταση των οπαδών προς τους ποδοσφαιριστές.

Ωστόσο, τους γύρισε μπούμερανγκ, καθώς ορισμένα spots έμειναν κενά και αυτό έδωσε αφορμή στους αντίπαλους οπαδούς να τρολάρουν, αφού είναι γνωστό πως αποκαλούν και το γήπεδο της Σίτι... Empty-had, λόγω των κενών καθισμάτων που παρατηρούνται κατά καιρούς.

Man City don’t even have enough fans to fill their tv screens pic.twitter.com/w4KntseCrt

— Watch LFC at (@Watch_LFC) June 17, 2020