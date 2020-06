Προφανώς η πανδημία δεν θα επηρέαζε μονάχα το αγωνιστικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά και αυτό που περιβάλλει γενικότερα το άθλημα και δη το δημοσιογραφικό.

Στο pre-game του SkySports με τον Μίκα Ρίτσαρντς καλεσμένο, όλοι κρατούσαν αποστάσεις στον αγωνιστικό χώρο σε μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει συνηθίσει ο κόσμος.

Μάλιστα, ο παλαίμαχος αμυντικός και από τους πιο γελαστούς ανθρώπους που υπήρξαν στην Premier League, «λύθηκε» στα γέλια όταν του είπαν για την ... επένδυση που έκανε κατά τη διάρκεια του lockdown με τα παπούτσια με τα καρφιά στο μπροστινό μέρος!

Micah Richards with the best lockdown purchase

Look at those shoes! pic.twitter.com/CW4K2Ip1jd

— Soccer AM (@SoccerAM) June 17, 2020