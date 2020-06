Μια τεράστια οθόνη, αναπαυτικό κάθισμα και μπάλα ξανά μετά από τρεις μήνες: αυτό είναι το ιδανικό δώρο γενεθλίων που περίμενε ο Τζόρνταν Χέντερσον και τελικά το πήρε, συν μερικά bonus.

Μέχρι το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ την Κυριακή (21/6), ο αρχηγός της Λίβερπουλ παρακολουθεί το ματς της επανέναρξης ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και το κάνει με στυλ, από την ειδικά διαμορφωμένη σκηνή που του έφτιαξε η οικογένειά του για τα 30 κεράκια.

Ο ίδιος έσπευσε να μοιραστεί τη στιγμή με τους followers του στο twitter και δήλωσε ενθουσιασμένος για την επιστροφή του ποδοσφαίρου στην Αγγλία.

Not a bad birthday present!

Thank you all for the birthday messages! I hope everyone enjoys the football being back on as much as I will. pic.twitter.com/1WFWiTqA6x

— Jordan Henderson (@JHenderson) June 17, 2020