Η Premier League απέχει ελάχιστα από την επανέναρξη στη σεζόν μετά την τρίμηνη διακοπή ελέω πανδημίας και το νέο καλοκαιρινό σκηνικό είναι κάτι που δεν θα βλέπαμε υπό φυσιολογικές συνθήκες στο Νησί.

Άστον Βίλα και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα δώσουν επίσημα το έναυσμα του restart (17/6, 20:00) και ταυτόχρονα θα γίνουν το πρώτο παιχνίδι α' κατηγορίας στην Αγγλία που διεξάγεται Ιούνιο μήνα. Για να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο, έπρεπε να περάσουν 73 ολόκληρα χρόνια, από όταν και πάλι οι Λεπίδες έπαιξαν κόντρα στη Στόουκ στις 14 Ιουνίου του 1947 και μάλιστα είχαν επιβληθεί με 2-1, οιωνός νίκης ενδεχομέως και κόντρα στους Χωριάτες.

