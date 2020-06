Ο Ισπανός φουλ μπακ που έχει τύχει να βάλει στο χέρι του και το περιβραχιόνιο του αρχηγού και φέτος επέστρεψε από έναν σοβαρότατο τραυματισμό, επιδεικνύει περιβαλλοντική συνείδηση ενόψει της επιστροφής του ποδοσφαίρου στην Αγγλία μετά την πανδημία.

Όπως ανακοίνωσε μέσω social media, για κάθε νίκη της ομάδας του, θα βοηθάει στην προσπάθεια να γίνει η φύτευση 3.000 δέντρων σε συνεργασία με τον οργανισμό onetreeplanted.

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 17, 2020