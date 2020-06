Η Premier League είναι έτοιμη να επιστρέψει! Μαζί μ' αυτήν κι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος θέλει να συνεχίσει να σκοράρει και να... νικάει!

Μέχρι στιγμής, ο Αιγύπτιος σε 113 ματς στο αγγλικό πρωτάθλημα μετράει 83 νίκες!

Το ποσοστό νικών, δηλαδή, είναι 73.5% κι αυτό το νούμερο δεν το έχει πιάσει κανένας άλλος με τουλάχιστον 100 συμμετοχές στην Premier League!

Αν αφαιρέσουμε τα 13 ματς που έπαιξε με την Τσέλσι, με την Λίβερπουλ, έχει σε 100 ματς 75 νίκες, με 70 γκολ και 24 ασίστ.

Οι μόνοι που τον... πλησιάζουν είναι ο Πάουλο Φερέιρα (72%) και Μακελελέ - Βίντιτς με 71%!

Σαλάχ είναι αυτός!

Reminder: Mohamed Salah has the highest Premier League win percentage of any player to make at least 100 appearances in the competition’s history.

His Liverpool-only record is extraordinary:

100 games

75 wins

70 goals

24 assists

And a title is on the way.

— Squawka Football (@Squawka) June 15, 2020