Η πανδημία βάζει νέα δεδομένα στο ποδόσφαιρο που επιστρέφει από το βράδυ της Τετάρτης και στην Αγγλία, κλείνοντας το καρέ των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που συνεχίζονται μετά τις Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία (έχουν διεξαχθεί ματς Κυπέλλου και έρχεται και η Serie A).

Η Premier League όρισε νέους κανονισμούς για τους ποδοσφαιριστές και αυτοί θα πρέπει πλέον να τηρούν τα παρακάτω:

Players and manager guidelines:

Maintain distance during celebrations

No handshakes

No spitting or nose-clearing

Use hand-sanitiser before and after every match

Use their own water bottle

Avoid mass confrontations

Restrict interaction with opponents pic.twitter.com/LeiTJZkqVG

— Premier League (@premierleague) June 16, 2020